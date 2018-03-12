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12.03.2018 12:03 Несколько машин столкнулись на трассе под Тулой Вести-Тула





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Погибли две женщины в «Опеле», пострадали мужчина и женщина в «Ниссане». Полицейскими ГИБДД ведётся работа, направленная на установление полной картины произошедшего, личностей пострадавших и погибших.



Сегодня около 8 утра на 195 километре трассы М2 произошло столкновение сразу нескольких транспортных средств. По предварительным данным, водитель «Нивы», совершая обгон, допустил касательное столкновение с ехавшим попутно «Опелем». В результате этого иномарка, предположительно, выехала на встречку, где столкнулась поочерёдно с грузопассажирской «Газелью», полуприцепом «Вольво» и «Ниссаном».Погибли две женщины в «Опеле», пострадали мужчина и женщина в «Ниссане». Полицейскими ГИБДД ведётся работа, направленная на установление полной картины произошедшего, личностей пострадавших и погибших.

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