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НОВОСТИ | Общество



12.03.2018 11:07 Новый мост через Красивую Мечу могут открыть уже осенью
Виталий Моторин

Новый мост через Красивую Мечу могут открыть уже осенью

| фото |
По мосту на трассе Лапотково-Ефремов организовано реверсивное движение, для проезда машин пригодна лишь его половина. Местные водители шутят: хорошо, что половина вдоль моста, а не поперек. Если же говорить серьезно, то состояние этого сооружения плачевное - некоторые пролеты были настолько сильно изношены, что их пришлось демонтировать.

То, как под минимальными нагрузками ведет себя изношенный местами на 80 процентов старый мост, а заодно и ход строительства нового, контролируют в правительстве региона. Возвести этот стратегический для района объект максимально качественно и быстро поручил губернатор Алексей Дюмин. О том, почему и как сильно Ефремову необходим новый путепровод, здесь расскажет любой водитель.

Главный инженер подрядной организации Владислав Гарькавый сообщил, что «это будет собранный металлический мост, общий вес 360 тонн. На сегодняшний день идет его изготовление, первые 100 тонн металла уже готовы, они начнут к нам поступать в конце марта».

Общая длина около 150 метров, ширина без малого 15 - таковы характеристики возводимого путепровода. Это позволит организовать по одной полосе для движения в каждую сторону автомобилей и две дорожки для пешеходов. По подсчетам экспертов пропускной способности нового моста для этого направления будет достаточно.

«Это будет современный широкополосный мост, который должен соответствовать всем требованиям», - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник.

Судьба же моста старого будет зависеть от заключения экспертов, которые должны точно просчитать степень его износа. Строительство нового моста через Красивую Мечу должно быть завершено уже в этом году. В качестве даты начала движения строители, пока осторожно и словно боясь сглазить, называют сентябрь.
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