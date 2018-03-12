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НОВОСТИ | Общество



12.03.2018 10:39 Жители Рождественского смогли лично пообщаться с руководством Тулы
Татьяна Голубова

Жители Рождественского смогли лично пообщаться с руководством Тулы

| фото |
Проблемы в посёлке Рождественском здесь у всех общие – недостаточное освещение, не асфальтированные дороги, перебои с водой. Проводить встречи в подобном формате уже стало традицией. В ходе собрания с главой администрации Тулы подвели итоги прошлого года и обозначили планы на следующий. Более детально о программах благоустройства жители могли поинтересоваться лично.

Так, прозвучал вопрос о спортивных площадках. «Под лежачий камень вода не течёт. Сегодня Ленинский район за счёт общего котла получит и нормативную воду, и очистные сооружения в посёлках, в том числе и такие площадки. Я вас уверяю, что остались бы вы одни, то таких площадок с прорезиненным покрытием не увидели бы долгие годы. А сейчас мы Заречью очень помогаем, чтобы условия проживания были приближены к городским», - ответил глава администрации Тулы Евгений Авилов.

Знаковым событием для посёлка Рождественский стало открытие в феврале 2017 года нового мобильного пункта отделения «Почты России». В этот раз целый ряд вопросов от сидящих в зале касался установки новых детских и спортивных площадок и ремонта старых.

Также жителям поселка напомнили, что 18 марта пройдет общегородское голосование за проекты программы «Формирование комфортной городской среды». Это обязательное условие её реализации. Изучить список проектов можно на сайте городской администрации.
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