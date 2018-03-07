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НОВОСТИ | Общество



07.03.2018 20:06 Картину из Тульского художественного музея доставили в МИД
Вести-Тула

Картину из Тульского художественного музея доставили в МИД

| фото |
Картина итальянского художника Доменико Фетти «Адам и Ева» конца XVI - начала XVII веков впервые за историю своего пребывания в Тульском областном художественном музее покинула его стены. Ее доставили в Дом приёмов Министерства иностранных дел.

Для художника-караваджиста Доменико Фетти характерно создание нескольких вариаций своих картин. И одна - как раз «Адама и Евы», ранее находившаяся в частной коллекции графа Строганова, с 1919 года хранится в Тульском областном художественном музее. Еще одну можно увидеть в Лувре, две другие - в Лондоне. В МИДе картиной заинтересовались, и теперь появились планы организовать выставку всех вариаций «Адама и Евы».

Как рассказала искусствовед Тульского областного художественного музея Елена Оленичева, «исследователь Елена Николаевна Седова провела очень детальное исследование, включая технологическую экспертизу, и выявила, что это первый вариант картины, а все остальные – последующие. Конечно, показать эту работу западному зрителю было бы весьма и весьма привлекательной идеей».
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