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07.03.2018 19:37 В Тульской области можно выпить кофе с кандидатом в президенты Вести-Тула





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Вся эта веселая и призывающая на выборы компания путешествует по Туле и области на автомобиле. За оставшееся до выборов время фотоаппараты и кофемашины ребята планируют провезти по десятку районов области. Пересмотреть отношение населения к выборам - та задача, которую перед собой поставили организаторы.



«Многие подходили и говорили, что раньше думали, что выборы это что-то такое серьезное, а оказалось - это интересный и увлекательный процесс. Мы ни за кого не агитируем, а хотим сделать этот процесс ярким, увлекательным, интересным», - рассказал активист молодежной организации Матвей Матюшин.



Сделать фото или даже выпить капучино с изображением на пене любого из кандидатов в президенты можно в торговых центрах Тулы и области. Призвав на помощь современные технологии промоушна, организаторы этой акции решили привлечь внимание молодежи к грядущим выборам. Все это для всех желающих абсолютно бесплатно. Условия равного доступа кандидатов к своим изображениям, кстати, тоже соблюдены.Вся эта веселая и призывающая на выборы компания путешествует по Туле и области на автомобиле. За оставшееся до выборов время фотоаппараты и кофемашины ребята планируют провезти по десятку районов области. Пересмотреть отношение населения к выборам - та задача, которую перед собой поставили организаторы.«Многие подходили и говорили, что раньше думали, что выборы это что-то такое серьезное, а оказалось - это интересный и увлекательный процесс. Мы ни за кого не агитируем, а хотим сделать этот процесс ярким, увлекательным, интересным», - рассказал активист молодежной организации Матвей Матюшин.





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