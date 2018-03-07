Отцы и дети:
Отравление метанолом
Зарплата чиновников:
Все лучшее - детям
Платная парковка:
Ушли в минус
Щелкунчик:
XVIII телеконкурс


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



07.03.2018 19:37 В Тульской области можно выпить кофе с кандидатом в президенты
Вести-Тула

В Тульской области можно выпить кофе с кандидатом в президенты

| фото |
Сделать фото или даже выпить капучино с изображением на пене любого из кандидатов в президенты можно в торговых центрах Тулы и области. Призвав на помощь современные технологии промоушна, организаторы этой акции решили привлечь внимание молодежи к грядущим выборам. Все это для всех желающих абсолютно бесплатно. Условия равного доступа кандидатов к своим изображениям, кстати, тоже соблюдены.

Вся эта веселая и призывающая на выборы компания путешествует по Туле и области на автомобиле. За оставшееся до выборов время фотоаппараты и кофемашины ребята планируют провезти по десятку районов области. Пересмотреть отношение населения к выборам - та задача, которую перед собой поставили организаторы.

«Многие подходили и говорили, что раньше думали, что выборы это что-то такое серьезное, а оказалось - это интересный и увлекательный процесс. Мы ни за кого не агитируем, а хотим сделать этот процесс ярким, увлекательным, интересным», - рассказал активист молодежной организации Матвей Матюшин.
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Текст нового уха
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .