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НОВОСТИ | Общество



07.03.2018 19:08 За год в Тульской области вручат около 13 тысяч подарков новорождённым
Вести-Тула

За год в Тульской области вручат около 13 тысяч подарков новорождённым

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Самый первый и такой нужный подарок будут получать малыши, родившиеся в нашей области в этом году. Старт акции «Подарок новорождённому» накануне дал губернатор Алексей Дюмин. Всего планируется таких подарков вручить новоиспечённым родителям в количестве около 13 тысяч. Приблизительно столько по статистике за год в области появляется на свет мальчиков и девочек. Дарить этот первый подарок будут при регистрации ребёнка в органах ЗАГС.

Председатель комитета Тульской области по делам ЗАГС Татьяна Абросимова уточнила, что «все, кто родился в 2018 году, с 1 января 2018 года могут обратиться в органы ЗАГС по месту жительства за получением такого подарка».
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