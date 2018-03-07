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07.03.2018 19:08 За год в Тульской области вручат около 13 тысяч подарков новорождённым Вести-Тула





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Председатель комитета Тульской области по делам ЗАГС Татьяна Абросимова уточнила, что «все, кто родился в 2018 году, с 1 января 2018 года могут обратиться в органы ЗАГС по месту жительства за получением такого подарка».



Самый первый и такой нужный подарок будут получать малыши, родившиеся в нашей области в этом году. Старт акции «Подарок новорождённому» накануне дал губернатор Алексей Дюмин. Всего планируется таких подарков вручить новоиспечённым родителям в количестве около 13 тысяч. Приблизительно столько по статистике за год в области появляется на свет мальчиков и девочек. Дарить этот первый подарок будут при регистрации ребёнка в органах ЗАГС.Председатель комитета Тульской области по делам ЗАГС Татьяна Абросимова уточнила, что «все, кто родился в 2018 году, с 1 января 2018 года могут обратиться в органы ЗАГС по месту жительства за получением такого подарка».





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