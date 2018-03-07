НОВОСТИ | Общество







07.03.2018 18:48 Как в Тульской области планируют провести Год новых знаний? Вести-Тула





| фото |



Впервые будет реализован проект «Английский для общения», в рамках которого будет даже конкурс театральных постановок. Возможно, среди них будут и сцены по произведениям Льва Толстого, ведь в этом году исполняется 190 лет со дня его рождения. Этой дате также будет посвящена масса мероприятий.



Экологическая акция по сбору макулатуры детьми позволит провести в школах киноуроки. А свои научные проекты юные туляки смогут представить и защитить сначала на региональном этапе, а потом на всероссийском конкурса, который проводится совместно с образовательным центром «Сириус».



Обширная образовательная и просветительская программа подготовлена для жителей Тульского региона в этом году, ведь по инициативе губернатора Алексея Дюмина 2018-й объявлен Годом новых знаний. 45 мероприятий будет организовано для повышения профмастерства учителей, среди школьников по традиции будут проведены региональные этапы всероссийской олимпиады. Из новых предметов - испанский и китайский языки.Впервые будет реализован проект «Английский для общения», в рамках которого будет даже конкурс театральных постановок. Возможно, среди них будут и сцены по произведениям Льва Толстого, ведь в этом году исполняется 190 лет со дня его рождения. Этой дате также будет посвящена масса мероприятий.Экологическая акция по сбору макулатуры детьми позволит провести в школах киноуроки. А свои научные проекты юные туляки смогут представить и защитить сначала на региональном этапе, а потом на всероссийском конкурса, который проводится совместно с образовательным центром «Сириус».

Читать @gtrktula

















