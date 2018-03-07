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НОВОСТИ | Общество



07.03.2018 18:32 Министр финансов региона рассказал о доходах и расходах бюджета
Вести-Тула

Министр финансов региона рассказал о доходах и расходах бюджета

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Бюджет Тульской области в 2018 году запланирован в размере более 63 миллиардов рублей, что на 3 миллиарда меньше, чем в 2017-м. При этом объём собственных доходов, как ожидается, будет на уровне 2017 года - почти 53 с половиной миллиарда рублей, а расходы составят 68 миллиардов. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр финансов области Владимир Юдин.

На строительство и ремонт дорог пойдёт 4 миллиарда рублей, плюс 900 миллионов поступит из федерального центра по программе «Безопасные и качественные дороги». Большие вложения - 1,5 миллиарда рублей - направят на развитие агропромышленного комплекса.

По словам Владимира Юдина, «до 1 марта должны были быть заключены соглашения с федеральными органами исполнительной власти – каждое министерство по своей линии. Заключено 38 соглашений на сумму 3,5 миллиарда рублей. Если мы добавим эту сумму, то получится не 63,6, а 67,1, то есть доходная часть получается выше, просто бюджет не получил пока корректировку. Закон о бюджете будет скорректирован в апреле».
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