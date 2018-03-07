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НОВОСТИ | Общество



07.03.2018 18:18 Зима не мешает строить «Тульскую набережную»
Вести-Тула

Зима не мешает строить «Тульскую набережную»

| фото |
«Идём согласно графику работ», - заявил сегодня журналистам Николай Белобрагин, заместитель генерального директора предприятия «Тульская набережная». Затянувшаяся зима не мешает подрядным организациям выполнять свои обязанности. По проекту основные работы должны быть закончены уже в начале лета.

Сейчас на территории, скрытой до этого от посторонних глаз, вдоль старицы реки Упы идёт укрепление берега. Укрепляется он лиственничными сваями, потому что именно эта порода дерева особо устойчива в водной среде - на ней стоит сегодня почти весь Санкт-Петербург и многие города Европы. Практически все земляные работы на сегодня завершены. После праздников будет демонтирован так называемый завод, который занимался обезвоживанием ила.

Как сообщил заместитель генерального директора ООО «Тульская набережная» Николай Белобрагин, «после этого на территории остаются только генподрядные организации, которые будут заниматься благоустройством. Сейчас идёт активная фаза закупки материалов, закупки оборудования, того, что необходимо для благоустройства данной территории».
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