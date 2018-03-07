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07.03.2018 18:09 Успешных женщин Тульской области поздравили «Самоцветы» София Гафарова





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Представительниц прекрасного пола встречала таинственная атмосфера театра. Джентльмены дарили цветы, мелодии духового концерта манили повальсировать. Торжество стало своеобразным подарком для женщин региона, которые сегодня добились больших успехов в разных отраслях. Все они разных профессий: педагоги и врачи, агрономы и инженеры, сотрудницы органов внутренних дел и культуры.



Фанфары - и в зал со всех сторон ворвалась сотня детей и дружно под песню подарили яркий танец. Это были лучшие хореографические коллективы области и солистки ансамбля «Домисолька». Они порадовали и растрогали всех мам.



Мужское слово и поздравление прозвучало от главы региона. «Любите женщин по-настоящему, искренне и всегда. Берегите женщин, заботьтесь о женщинах и будьте их достойны. Делайте всё, чтобы они были счастливы. И не один раз в году», - обратился к мужчинам Алексей Дюмин.



Концерт легендарной группы «Самоцветы» до конца растопил сердца всех дам в этот день. «Мы желаем счастья вам», - пели сегодня тульским женщинам «Самоцветы» и говорили все мужчины. Поэтому с этим весенним праздником загадаем, чтобы все желания сбывались. Начиная с 8 марта.



Кругом цветы, внимание мужчин и пахнет весной. И пусть это всего лишь театральные декорации, они только усиливают праздничное настроение собравшихся на торжественном мероприятии в преддверии Международного женского дня.Представительниц прекрасного пола встречала таинственная атмосфера театра. Джентльмены дарили цветы, мелодии духового концерта манили повальсировать. Торжество стало своеобразным подарком для женщин региона, которые сегодня добились больших успехов в разных отраслях. Все они разных профессий: педагоги и врачи, агрономы и инженеры, сотрудницы органов внутренних дел и культуры.Фанфары - и в зал со всех сторон ворвалась сотня детей и дружно под песню подарили яркий танец. Это были лучшие хореографические коллективы области и солистки ансамбля «Домисолька». Они порадовали и растрогали всех мам.Мужское слово и поздравление прозвучало от главы региона. «Любите женщин по-настоящему, искренне и всегда. Берегите женщин, заботьтесь о женщинах и будьте их достойны. Делайте всё, чтобы они были счастливы. И не один раз в году», - обратился к мужчинам Алексей Дюмин.Концерт легендарной группы «Самоцветы» до конца растопил сердца всех дам в этот день. «Мы желаем счастья вам», - пели сегодня тульским женщинам «Самоцветы» и говорили все мужчины. Поэтому с этим весенним праздником загадаем, чтобы все желания сбывались. Начиная с 8 марта.





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