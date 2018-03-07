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|07.03.2018 18:09 Успешных женщин Тульской области поздравили «Самоцветы»
|София Гафарова
Кругом цветы, внимание мужчин и пахнет весной. И пусть это всего лишь театральные декорации, они только усиливают праздничное настроение собравшихся на торжественном мероприятии в преддверии Международного женского дня.
Представительниц прекрасного пола встречала таинственная атмосфера театра. Джентльмены дарили цветы, мелодии духового концерта манили повальсировать. Торжество стало своеобразным подарком для женщин региона, которые сегодня добились больших успехов в разных отраслях. Все они разных профессий: педагоги и врачи, агрономы и инженеры, сотрудницы органов внутренних дел и культуры.
Фанфары - и в зал со всех сторон ворвалась сотня детей и дружно под песню подарили яркий танец. Это были лучшие хореографические коллективы области и солистки ансамбля «Домисолька». Они порадовали и растрогали всех мам.
Мужское слово и поздравление прозвучало от главы региона. «Любите женщин по-настоящему, искренне и всегда. Берегите женщин, заботьтесь о женщинах и будьте их достойны. Делайте всё, чтобы они были счастливы. И не один раз в году», - обратился к мужчинам Алексей Дюмин.
Концерт легендарной группы «Самоцветы» до конца растопил сердца всех дам в этот день. «Мы желаем счастья вам», - пели сегодня тульским женщинам «Самоцветы» и говорили все мужчины. Поэтому с этим весенним праздником загадаем, чтобы все желания сбывались. Начиная с 8 марта.
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