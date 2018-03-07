Отцы и дети:
Отравление метанолом
Щелкунчик:
XVIII телеконкурс
Платная парковка:
Ушли в минус
Матвей:
Путь к жизни


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



07.03.2018 18:09 Успешных женщин Тульской области поздравили «Самоцветы»
София Гафарова

Успешных женщин Тульской области поздравили «Самоцветы»

| фото |
Кругом цветы, внимание мужчин и пахнет весной. И пусть это всего лишь театральные декорации, они только усиливают праздничное настроение собравшихся на торжественном мероприятии в преддверии Международного женского дня.

Представительниц прекрасного пола встречала таинственная атмосфера театра. Джентльмены дарили цветы, мелодии духового концерта манили повальсировать. Торжество стало своеобразным подарком для женщин региона, которые сегодня добились больших успехов в разных отраслях. Все они разных профессий: педагоги и врачи, агрономы и инженеры, сотрудницы органов внутренних дел и культуры.

Фанфары - и в зал со всех сторон ворвалась сотня детей и дружно под песню подарили яркий танец. Это были лучшие хореографические коллективы области и солистки ансамбля «Домисолька». Они порадовали и растрогали всех мам.

Мужское слово и поздравление прозвучало от главы региона. «Любите женщин по-настоящему, искренне и всегда. Берегите женщин, заботьтесь о женщинах и будьте их достойны. Делайте всё, чтобы они были счастливы. И не один раз в году», - обратился к мужчинам Алексей Дюмин.

Концерт легендарной группы «Самоцветы» до конца растопил сердца всех дам в этот день. «Мы желаем счастья вам», - пели сегодня тульским женщинам «Самоцветы» и говорили все мужчины. Поэтому с этим весенним праздником загадаем, чтобы все желания сбывались. Начиная с 8 марта.













АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Текст нового уха
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .