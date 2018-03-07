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07.03.2018 12:39 В Тульской области прогнозируют рост валового регионального продукта "Вести-Тула"





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Как рассказал министр экономического развития Тульской области Григорий Лаврухин, «…консолидированный бюджет Тульской области за 2017 год составил почти 83 млрд. рублей. Рост 3,8%. Регион по объему доходов находится на пятом месте среди субъектов Центрального федерального округа и на 37 месте по России в целом. При этом налоговые и не налоговые доходы бюджета составили 69 млрд. рублей. Обеспеченность собственными доходами составляет порядка 85%».



Наибольшее влияние на экономику Тульской области в 2017 году оказали промышленное химическое, металлургическое, неметаллическое производства, а также обеспечение электроэнергией, газом, паром. Инвестиции в основной капитал составили 127 млрд. рублей. По уровню средней заработной платы, а это чуть больше 31000 рублей, наш регион на 4 месте в ЦФО.Как рассказал министр экономического развития Тульской области Григорий Лаврухин, «…консолидированный бюджет Тульской области за 2017 год составил почти 83 млрд. рублей. Рост 3,8%. Регион по объему доходов находится на пятом месте среди субъектов Центрального федерального округа и на 37 месте по России в целом. При этом налоговые и не налоговые доходы бюджета составили 69 млрд. рублей. Обеспеченность собственными доходами составляет порядка 85%».











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