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НОВОСТИ | Общество



07.03.2018 12:25 Более 180 врачей удостоились звания «Любимый доктор»
"Вести-Тула"



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В Тульской области завершился конкурс «Любимый доктор». Победивших врачей наградили в Тульской областной клинической больнице. Конкурс длился в течение месяца, в нем участвовали все медицинские учреждения региона.

С 1 февраля по 1 марта туляки могли проголосовать за своего любимого врача. По итогам акции звания «Любимый доктор» были удостоены более 180 врачей. Награждал победителей министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков.

В конкурсе было четыре номинации: участковый терапевт, участковый педиатр, врач-специалист и стационарный доктор. Все победившие врачи получили памятные дипломы. А также, по словам министра здравоохранения, они будут поощрены денежными премиями.

«Мы все, безусловно, признаны профессионалами, имеем уважение среди своих коллег. Но, на мой взгляд, а я 25 лет работаю онкологом-гематологом, гораздо важней, когда тебя положительно оценивают пациенты. Их признание для врача, наверное, самое главное, - говорит заведующая гематологическим центром Тульской областной клинической больницы Елена Володичева.















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