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07.03.2018 12:25 Более 180 врачей удостоились звания «Любимый доктор» "Вести-Тула"





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С 1 февраля по 1 марта туляки могли проголосовать за своего любимого врача. По итогам акции звания «Любимый доктор» были удостоены более 180 врачей. Награждал победителей министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков.



В конкурсе было четыре номинации: участковый терапевт, участковый педиатр, врач-специалист и стационарный доктор. Все победившие врачи получили памятные дипломы. А также, по словам министра здравоохранения, они будут поощрены денежными премиями.



«Мы все, безусловно, признаны профессионалами, имеем уважение среди своих коллег. Но, на мой взгляд, а я 25 лет работаю онкологом-гематологом, гораздо важней, когда тебя положительно оценивают пациенты. Их признание для врача, наверное, самое главное, - говорит заведующая гематологическим центром Тульской областной клинической больницы Елена Володичева.



В Тульской области завершился конкурс «Любимый доктор». Победивших врачей наградили в Тульской областной клинической больнице. Конкурс длился в течение месяца, в нем участвовали все медицинские учреждения региона.С 1 февраля по 1 марта туляки могли проголосовать за своего любимого врача. По итогам акции звания «Любимый доктор» были удостоены более 180 врачей. Награждал победителей министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков.В конкурсе было четыре номинации: участковый терапевт, участковый педиатр, врач-специалист и стационарный доктор. Все победившие врачи получили памятные дипломы. А также, по словам министра здравоохранения, они будут поощрены денежными премиями.«Мы все, безусловно, признаны профессионалами, имеем уважение среди своих коллег. Но, на мой взгляд, а я 25 лет работаю онкологом-гематологом, гораздо важней, когда тебя положительно оценивают пациенты. Их признание для врача, наверное, самое главное, - говорит заведующая гематологическим центром Тульской областной клинической больницы Елена Володичева.









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