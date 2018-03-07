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НОВОСТИ | Общество



07.03.2018 11:08 Тулякам подарят концерт с участием звёзд армянской эстрады
София Гафарова



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В честь самого нежного праздника в году для всех представительниц прекрасного пола и их кавалеров, а так же для тех, кто неравнодушен к армянской культуре Тульское региональное отделение «Союз армян России» дарит концерт с участием звёзд армянской эстрады. Настоящий праздник армянской души и культуры этой солнечной и гостеприимной страны.

«Популярные исполнители Саро Товмасян, Аршак Бернецян и Габи Галоян будут радовать зрителей на протяжении всего вечера своими песнями. – Рассказывает член правления Тульского регионального отделения «Союз армян России» Рафик Оганисян. - Специальными гостями вечера станет известный оркестр Song Band. Также своими зажигательными танцами порадует тульский хореографический ансамбль народных армянских танцев «Аракс». Всех женщин и девушек нашего вечера ждут приятные сюрпризы. Вечер обещает быть незабываемым».

Концерт состоится 10-ого марта в 18:00 в областном Дворце молодёжи – бывшем ДКЖ. Насладиться армянскими музыкой и танцем все желающие смогут совершенно бесплатно. Вход свободный.
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