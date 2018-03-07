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07.03.2018 10:57 Тульские многодетные семьи первыми увидели новую цирковую программу Надежда Долгих





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Такая возможность для них появилась благодаря акции «Цирк - детям села», организованной Тульским государственным цирком совместно с правительством Тульской области. Как рассказал министр труда и социальной защиты региона Андрей Филиппов, «…такие мероприятия проводятся цирком регулярно. До этого подобная акция прошла до Нового года. Сейчас она приурочена к 8 марта. Это хорошая возможность сделать подарок, прежде всего многодетным мамам и их детям».



А на новом представлении в цирке есть на что посмотреть. Вот хотя бы танцующая лошадь. Что уж и говорить о том, что сюда привезли бегемота, крокодила, питонов, верблюда и других экзотических животных. Достойно громких аплодисментов.



Приглашение на представление в Тульском цирке получили 1800 детей и их родителей. В их числе многодетные семьи и семьи с усыновленными детьми. Все - из разных районов региона. Например, из Суворова приехала целая делегация. В их числе и Ирина и ее семеро детей.Такая возможность для них появилась благодаря акции «Цирк - детям села», организованной Тульским государственным цирком совместно с правительством Тульской области. Как рассказал министр труда и социальной защиты региона Андрей Филиппов, «…такие мероприятия проводятся цирком регулярно. До этого подобная акция прошла до Нового года. Сейчас она приурочена к 8 марта. Это хорошая возможность сделать подарок, прежде всего многодетным мамам и их детям».А на новом представлении в цирке есть на что посмотреть. Вот хотя бы танцующая лошадь. Что уж и говорить о том, что сюда привезли бегемота, крокодила, питонов, верблюда и других экзотических животных. Достойно громких аплодисментов.











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