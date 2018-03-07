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07.03.2018 10:32 В селе Пахомово закипела культурная жизнь. Кира Черьевская





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Быстро разобрался с нашим микрофоном маленький Даниил. Ему нет ещё и года, а он уже уверенно держится в кадре, пытается дать интервью, спеть, хлопает всем выступающим. Со сцены пахомовского клуба сегодня поздравляли дам местные звёзды. Участники всевозможных фестивалей группа «Ангелы», детские танцевальные коллективы.



«Открывая сельский клуб, филиал районного Дома культуры, мы предполагаем и знаем, что увеличивается количество проживающих. Становится больше детей. Здесь и школа рядом, и детский сад, и стадион, и сельский клуб», - говорит председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов.



В Пахомово постоянно проживают больше тысячи человек, летом приезжают дачники. В клубе, построенном всего за 8 месяцев по программе «Развитие культуры и туризма в Тульской области» и федеральной программе «100 клубов на селе» планируют открыть творческие кружки для всех возрастных групп и ждут желающих из близлежащих сел и деревень.



Как рассказал заместитель главы МО Демидовское Михаил Ворона, «…в рамках федеральной программы было потрачено около 20 млн. рублей. Эти средства пошли на строительство помещений, подведение инженерных коммуникаций, благоустройство. Средства из районного и местного бюджетов пошли на обустройство клуба».



Вокруг клуба развернулся целый сквер. Здесь и детская площадка, и где-то под снегом роликовая дорожка, там площадка для воркаута. В планах сделать и волейбольную площадку, скорее всего она разместится там, где в снегу торчат ворота футбольные. Вот так постепенно возрождается сельская жизнь.



Встречали гостей двойного праздника пахомовские бабушки. Русские народные костюмы, задорные песни, хлеб-соль для всех без исключения. И вот она долгожданная минута торжественного открытия. Сергей Харитонов пригласил перерезать символическую красную ленточку местную детвору. Ведь в первую очередь для них этот клуб.Быстро разобрался с нашим микрофоном маленький Даниил. Ему нет ещё и года, а он уже уверенно держится в кадре, пытается дать интервью, спеть, хлопает всем выступающим. Со сцены пахомовского клуба сегодня поздравляли дам местные звёзды. Участники всевозможных фестивалей группа «Ангелы», детские танцевальные коллективы.«Открывая сельский клуб, филиал районного Дома культуры, мы предполагаем и знаем, что увеличивается количество проживающих. Становится больше детей. Здесь и школа рядом, и детский сад, и стадион, и сельский клуб», - говорит председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов.В Пахомово постоянно проживают больше тысячи человек, летом приезжают дачники. В клубе, построенном всего за 8 месяцев по программе «Развитие культуры и туризма в Тульской области» и федеральной программе «100 клубов на селе» планируют открыть творческие кружки для всех возрастных групп и ждут желающих из близлежащих сел и деревень.Как рассказал заместитель главы МО Демидовское Михаил Ворона, «…в рамках федеральной программы было потрачено около 20 млн. рублей. Эти средства пошли на строительство помещений, подведение инженерных коммуникаций, благоустройство. Средства из районного и местного бюджетов пошли на обустройство клуба».Вокруг клуба развернулся целый сквер. Здесь и детская площадка, и где-то под снегом роликовая дорожка, там площадка для воркаута. В планах сделать и волейбольную площадку, скорее всего она разместится там, где в снегу торчат ворота футбольные. Вот так постепенно возрождается сельская жизнь.













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