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07.03.2018 10:00 В Туле на 90 суток закрыли пивные магазины "Вести-Тула"





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Всего в управлении Роспотребнадзора поступили сообщения о 21 организации, которая осуществляет реализацию пивных напитков с нарушением законодательства. Все они в настоящее время проверяются, по некоторым таким торговым точкам дела находятся на рассмотрении в судах.



Один из магазинов, который якобы являлся точкой общепита на Косой Горе, был в центре внимания нашей съемочной группы. Так вот его деятельность на сегодня также приостановлена.







Сразу несколько пивных магазинов на первых этажах тульских многоэтажек, которые якобы были перепрофилированы в общепиты, закрыты на 90 суток по решению суда.Всего в управлении Роспотребнадзора поступили сообщения о 21 организации, которая осуществляет реализацию пивных напитков с нарушением законодательства. Все они в настоящее время проверяются, по некоторым таким торговым точкам дела находятся на рассмотрении в судах.Один из магазинов, который якобы являлся точкой общепита на Косой Горе, был в центре внимания нашей съемочной группы. Так вот его деятельность на сегодня также приостановлена.

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