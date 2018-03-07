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|07.03.2018 10:00 В Туле на 90 суток закрыли пивные магазины
|"Вести-Тула"
Сразу несколько пивных магазинов на первых этажах тульских многоэтажек, которые якобы были перепрофилированы в общепиты, закрыты на 90 суток по решению суда.
Всего в управлении Роспотребнадзора поступили сообщения о 21 организации, которая осуществляет реализацию пивных напитков с нарушением законодательства. Все они в настоящее время проверяются, по некоторым таким торговым точкам дела находятся на рассмотрении в судах.
Один из магазинов, который якобы являлся точкой общепита на Косой Горе, был в центре внимания нашей съемочной группы. Так вот его деятельность на сегодня также приостановлена.
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