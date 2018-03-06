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06.03.2018 19:16 Тульские спасатели показали, как подготовились к паводку Вести-Тула





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Участие в нем приняли представители Главного управления МЧС России по Тульской области, УМВД, Министерства обороны, Министерства здравоохранения, Роспотребнадзора и других структур и ведомств. Удалось оценить готовность около 60 единиц техники и 12-ти плавсредств.



Тульская область, несмотря на то, что за окном пока держится уверенный минус, готовится к встрече с паводком. Сегодня состоялся смотр готовности сил и средств территориальной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.Участие в нем приняли представители Главного управления МЧС России по Тульской области, УМВД, Министерства обороны, Министерства здравоохранения, Роспотребнадзора и других структур и ведомств. Удалось оценить готовность около 60 единиц техники и 12-ти плавсредств.

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