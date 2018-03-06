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06.03.2018 18:52 Новорождённым тулякам будут дарить подарки Вести-Тула





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Он посетил медучреждение, обсудил с главным врачом нынешнюю ситуацию с кадрами и планы на второй квартал этого года, осмотрел новое оборудование. По словам Дюмина, «особое внимание уделяем вопросу демографии. Об этом неоднократно говорил и президент в своем послании, в последний раз он обратил особое внимание на демографический тренд. Это касается не только отдельно взятой области, но и России в целом. Мы нацелены на реализацию этой программы по важным аспектам, включая строительство новых перинатальных центров и наведение порядка в детских поликлиниках».



Акция продлится год, первые подарки губернатор вручил лично, поздравив новоиспеченных мам. «Я как папа знаю, что эти вещи вам пригодятся», - добавил Алексей Дюмин.



Родители новорождённых при регистрации малышей в ЗАГСе теперь будут получать набор предметов, необходимых для ухода за ребёнком. Областная акция «Подарок новорождённому» стартовала сегодня в Центральном родильном доме №1 по инициативе губернатора Алексея Дюмина.Он посетил медучреждение, обсудил с главным врачом нынешнюю ситуацию с кадрами и планы на второй квартал этого года, осмотрел новое оборудование. По словам Дюмина, «особое внимание уделяем вопросу демографии. Об этом неоднократно говорил и президент в своем послании, в последний раз он обратил особое внимание на демографический тренд. Это касается не только отдельно взятой области, но и России в целом. Мы нацелены на реализацию этой программы по важным аспектам, включая строительство новых перинатальных центров и наведение порядка в детских поликлиниках».Акция продлится год, первые подарки губернатор вручил лично, поздравив новоиспеченных мам. «Я как папа знаю, что эти вещи вам пригодятся», - добавил Алексей Дюмин.





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