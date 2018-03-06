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06.03.2018 17:10 Туляки пожаловались главе региона на захламление берегов реки Тулицы Вести-Тула





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Ответ перед Алексеем Дюминым держали профильный министр и глава администрации Тулы. Как сообщил министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов, «26 февраля 2018 года сотрудники министерства выехали на место, обнаружили кучи строительного мусора, возбудили административное дело, установили лицо, которое выбросило мусор. Лицо признало свою вину, его оштрафовали. В апреле, когда будем позволять погода, строительный мусор уберут. С их слов, строительным мусором они укрепляют берег».



«В этом никакого смысла мы не видим, укрепление берега таким мусором точно не проведешь. Установили срок, что до 1 мая он обязан мусор вывезти. С этими сроками он согласен», - сказал глава администрации Тулы Евгений Авилов.



Губернатор Алексей Дюмин обратил внимание на то, что «мусор должны вывезти не в ближайший лес или не на другой берег».



Жители Зареченского округа Тулы бьют тревогу. Река Тулица засоряется строительным мусором. Об экологической проблеме они сообщили губернатору Алексею Дюмину. Обращение неравнодушных граждан было рассмотрено на еженедельном заседании правительства региона. Туляки даже прислали видео, на котором зафиксирован несанкционированный сброс мусора.Ответ перед Алексеем Дюминым держали профильный министр и глава администрации Тулы. Как сообщил министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов, «26 февраля 2018 года сотрудники министерства выехали на место, обнаружили кучи строительного мусора, возбудили административное дело, установили лицо, которое выбросило мусор. Лицо признало свою вину, его оштрафовали. В апреле, когда будем позволять погода, строительный мусор уберут. С их слов, строительным мусором они укрепляют берег».«В этом никакого смысла мы не видим, укрепление берега таким мусором точно не проведешь. Установили срок, что до 1 мая он обязан мусор вывезти. С этими сроками он согласен», - сказал глава администрации Тулы Евгений Авилов.Губернатор Алексей Дюмин обратил внимание на то, что «мусор должны вывезти не в ближайший лес или не на другой берег».





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