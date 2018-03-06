НОВОСТИ | Общество







06.03.2018 16:01 Губернатор поблагодарил за работу активистов тульских ТОСов Вести-Тула





| фото |



На сегодняшний момент в Тульской области осуществляют деятельность 405 ТОСов. Особо отличившихся активистов сегодня на девятом по счёту съезде территориальных общественных самоуправлений наградил губернатор Алексей Дюмин и поблагодарил за работу и внимание к проблемам жителей области.



«Лидеры России и лидеры нашего региона – это именно вы, - сказал губернатор Алексей Дюмин. - Проще всего сидеть на диване, смотреть телевизор, критиковать, но не каждый может в дождь, в снег выйти на улицу, стать контролёром, принять участие в какой-то общественной работе, поддержать инициативу региональной власти, выйти с собственной инициативой для того, чтобы наша жизнь с вами улучшалась. Огромное вам спасибо за всё, что вы делаете для Тульской области».



«Трудности осилим сообща» - так расшифровывают аббревиатуру ТОС активисты территориального общественного самоуправления, вкладывая в это и сам смысл работы общественной организации. Сообща у них получается осилить не только трудности, но и благоустроить дворы, общественные пространства, сделать наш регион чище и краше.На сегодняшний момент в Тульской области осуществляют деятельность 405 ТОСов. Особо отличившихся активистов сегодня на девятом по счёту съезде территориальных общественных самоуправлений наградил губернатор Алексей Дюмин и поблагодарил за работу и внимание к проблемам жителей области.«Лидеры России и лидеры нашего региона – это именно вы, - сказал губернатор Алексей Дюмин. - Проще всего сидеть на диване, смотреть телевизор, критиковать, но не каждый может в дождь, в снег выйти на улицу, стать контролёром, принять участие в какой-то общественной работе, поддержать инициативу региональной власти, выйти с собственной инициативой для того, чтобы наша жизнь с вами улучшалась. Огромное вам спасибо за всё, что вы делаете для Тульской области».





Читать @gtrktula

















