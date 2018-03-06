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НОВОСТИ | Общество



06.03.2018 12:43 В Щёкине утвердили пять проектов обновления городских территорий
"Вести-Тула"



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Совсем скоро благоустроенным свой район увидят щёкинцы. Накануне прошли общественные слушания, где было утверждено пять проектов обновления городских территорий: сквер космонавтов, парк «Лесная поляна», сквер Щёкинской районной больницы, сквер около детской городской больницы, сквер музыкальной школы №1. Все эти общественные пространства будут улучшены в рамках программы по формированию комфортной городской среды.

Как рассказала глава Щёкинского района Елена Рыбальченко, «…информация о всех пяти проектах была донесена до жителей. Теперь по результатам голосования будет определен проект, который будет реализован в 2018 году. Все остальные проекты будут осуществлены до 2022 года включительно».

Пять проектов - пять лет. Уже в 2022-м году жители и гости Щёкина вместо пустырей и заброшенных лесных массивов увидят асфальтированные и плиточные бульвары, беседки, новые детские площадки, площадки для занятия воркаутом и обновленные памятники.

Как отметил ректор ТГПУ им. Л.Н.Толстого, депутат Тульской областной Думы Владимир Панин, «…очень важно то, что для обсуждения проектов привлекается общественность. Мы видим, что люди активно участвуют в проекте по созданию комфортной городской среды. Это очень ценно».















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