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06.03.2018 12:35 В Тульской области продолжается подготовка к президентским выборам "Вести-Тула"





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В этот раз наш регион пополнится именными и тематическими участками. Всего их будет 52. К традиционным «Лев Толстой» и «Куликово поле», которые появились еще в 2011 году, добавятся такие, как например, «Герои России», «Высоцкий», «Музыкальный», «Литературный» и так далее.



В этом году планируется организовать на избирательных участках выставки, концерты. Настоящий сюрприз подготовили и для впервые голосующих. Всего их в регионе почти 72 с половиной тысячи. Молодые избиратели получат открытку, являющуюся пропуском для единоразового бесплатного посещения музея, театра, спортивного зала, бассейна, матча футбольной команды «Арсенал».







В нашем регионе продолжается подготовка к предстоящим 18 марта выборам Президента Российской Федерации. Сегодня из типографии в территориальные избирательные комиссии отправилось 1 миллион 201 тысяча 868 бюллетеней. Оттуда 16 марта они поступят на избирательные участки. Бюллетени двух видов. Первый вид - обычные, другой - для тех участков, где установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней.В этот раз наш регион пополнится именными и тематическими участками. Всего их будет 52. К традиционным «Лев Толстой» и «Куликово поле», которые появились еще в 2011 году, добавятся такие, как например, «Герои России», «Высоцкий», «Музыкальный», «Литературный» и так далее.В этом году планируется организовать на избирательных участках выставки, концерты. Настоящий сюрприз подготовили и для впервые голосующих. Всего их в регионе почти 72 с половиной тысячи. Молодые избиратели получат открытку, являющуюся пропуском для единоразового бесплатного посещения музея, театра, спортивного зала, бассейна, матча футбольной команды «Арсенал».

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