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06.03.2018 12:24 В Туле внедряют «Школьную карту» "Вести-Тула"





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Карта позволяет контролировать пропускную систему: фиксировать конкретное время, когда ребенок вошел в здание и когда вышел. Данные мероприятия осуществляются только по согласованию с управляющим Советом и родительской общественностью.







В Туле продолжается работа по внедрению «Школьной карты». В прошлом году модуля «Школьное питание», в этом - «Вход-Выход». Внедрение «Школьной карты» дает возможность вариативного способа оплаты питания родителям и детям, в том числе по безналичному расчету. Второй плюс - это повышение безопасности пребывания детей в образовательной организации.Карта позволяет контролировать пропускную систему: фиксировать конкретное время, когда ребенок вошел в здание и когда вышел. Данные мероприятия осуществляются только по согласованию с управляющим Советом и родительской общественностью.

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