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06.03.2018 12:03 В Туле двух уроженцев Средней Азии обвиняют в вымогательстве Алексей Еремин





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Двое граждан Узбекистана пытались вымогать у своих земляков от 1 до 2 тыс. рублей за возможность и дальше работать в стенах предприятия и как можно дольше оставаться гостями в Тульской области. Вины они не признают. От дачи показаний Талиб Исажанов и его предполагаемый подельник Рауф Алискеров отказываются. Алискеров в тот день также оказался на территории предприятия.



Исажанова в узбекской диаспоре Тулы хорошо знают. Официально он руководитель общественной организации, которая должна защищать права мигрантов. По версии следствия, он сам же эти права и нарушал. Не секрет, что трудовые мигранты из Средней Азии в роскоши не купаются, но Исажанов явно не из этого числа. Себе он отстроил настоящий особняк в несколько этажей, просторными комнатами, и беседками на улице.



Доверие и уважение к старшим у народов Средней Азии - почти закон. Но теперь тот, кто этим доверием злоупотреблял, на скамье подсудимых.





Март 2017-го. На простые вопросы Талиб Исажанов отвечает невнятно и сбивчиво. На территории предприятия он не работает и официальных оснований находиться здесь, у него нет. О цели визита Исажанова рассказывают работающие здесь трудовые мигранты. По их словам он вымогал у них деньги.Двое граждан Узбекистана пытались вымогать у своих земляков от 1 до 2 тыс. рублей за возможность и дальше работать в стенах предприятия и как можно дольше оставаться гостями в Тульской области. Вины они не признают. От дачи показаний Талиб Исажанов и его предполагаемый подельник Рауф Алискеров отказываются. Алискеров в тот день также оказался на территории предприятия.Исажанова в узбекской диаспоре Тулы хорошо знают. Официально он руководитель общественной организации, которая должна защищать права мигрантов. По версии следствия, он сам же эти права и нарушал. Не секрет, что трудовые мигранты из Средней Азии в роскоши не купаются, но Исажанов явно не из этого числа. Себе он отстроил настоящий особняк в несколько этажей, просторными комнатами, и беседками на улице.Доверие и уважение к старшим у народов Средней Азии - почти закон. Но теперь тот, кто этим доверием злоупотреблял, на скамье подсудимых.









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