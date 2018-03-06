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НОВОСТИ | Общество



06.03.2018 11:30 В деревне Харино дорожный знак стал яблоком раздора
София Гафарова



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Лишние километры в пути для матери двух детей Алины Крыловой оборачиваются и дефицитом времени, и ударом по кошельку. Если раньше из деревни Харино можно было поворачивать на трассу в обе стороны, то сейчас из-за знака «Поворот только направо», приходится накручивать дополнительно километра три. Причем, выезжая в противоположную строну, немудрено после развязки застрять в пробке, как это часто бывает в часы пик.

Жители пытались выяснить, в чем была необходимость установить ограничительный знак. По словам старосты деревни Харино Алины Щербачевой, им объяснили, что убирают все левые повороты по трассе М-3.

В управлении автомобильной магистрали «Москва-Харьков», в чьём ведении этот участок дороги, нам привели такую статистику ДТП за год : 7 аварий, 1 погибший и 8 пострадавших. К тому же значительно выросла интенсивность движения. За год с 14 тысячи единиц в сутки до 15 тысяч. Поэтому согласно закону о безопасности дорожного движения, поворот налево запретили.

Что еще волнует жителей деревни, это отсутствие пешеходного перехода. Остановка есть, а зебры нет. Ближайший пешеходный переход находится в километре отсюда. И здесь соль в интенсивности движения. По новому ГОСТу пешеходный переход делают при движении 150 человек в час, а здесь не более 15. И хотелось бы согласиться. Нормы есть нормы. А здоровье и жизнь не стоит экономии времени и средств. Но компромисс есть.

Проще говоря, здесь нужны переходно-скоростные полосы на примыканиях, чтобы можно было разъезжаться. В крайнем случае - поставить светофор и сделать освещение. Такой запрос в адрес Упрдор Москва-Харьков поступило и из администрации города Тулы.

«Ждем до 2022 года, когда будет капитальный ремонт. Или же есть администрация района. В законе написано, что необходимо обеспечить своим гражданам транспортную инфраструктуру», - говорит начальник отдела организации работ по содержанию и сохранности федеральных дорог ФКУ Управления автомагистрали «Москва – Харьков» Николай Умеренков.

Получается, о безопасности подумали - и наложили запрет. Но проблему до конца не решили. И теперь порядка 1,5 тысяч человек испытывают неудобства при выезде из деревни. Остается ждать, что одна из сторон все же услышит людей.


















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