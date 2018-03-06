НОВОСТИ | Общество







06.03.2018 11:09 В Тульской области отремонтируют более 190 км региональных магистралей "Вести-Тула"





| фото |



Губернатор призвал учиться делать дороги с использованием новых технологий у ближних стран СНГ. «На те финансовые средства, которые мы заложили на ремонт и строительство новых дорог, мы можем приобрести современные материалы, которые позволят существенно повысить качество дорог», - отметил Алексей Дюмин.

Во втором квартале этого года должны поступить средства от Росавтодора на вторую очередь Восточного обхода в Туле. В регионе также продолжится реализация приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», на что с учётом федеральных денег будет выделено чуть больше полутора миллиардов рублей, которые пойдут на ремонт 114 км дорог. Об этом говорили на заседании правительства.Губернатор призвал учиться делать дороги с использованием новых технологий у ближних стран СНГ. «На те финансовые средства, которые мы заложили на ремонт и строительство новых дорог, мы можем приобрести современные материалы, которые позволят существенно повысить качество дорог», - отметил Алексей Дюмин.









Читать @gtrktula

















