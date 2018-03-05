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05.03.2018 18:52 Дюмин: Каждый должен иметь возможность проголосовать в спокойной обстановке Вести-Тула





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Кроме того, глава региона напомнил, что до выборов президента России остаются считанные дни. «Каждый житель Тульской области должен иметь возможность проголосовать в спокойной обстановке. Поэтому наша с вами первостепенная задача – обеспечить общественный порядок и безопасность граждан», - подчеркнул Алексей Дюмин.



О реализации в регионе комплексного плана противодействию терроризму сегодня шла речь на заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Тульской области. Провел его губернатор Алексей Дюмин. Был рассмотрен и вопрос обеспечения антитеррористической защищенности транспорта.Кроме того, глава региона напомнил, что до выборов президента России остаются считанные дни. «Каждый житель Тульской области должен иметь возможность проголосовать в спокойной обстановке. Поэтому наша с вами первостепенная задача – обеспечить общественный порядок и безопасность граждан», - подчеркнул Алексей Дюмин.

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