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НОВОСТИ | Общество



05.03.2018 18:52 Дюмин: Каждый должен иметь возможность проголосовать в спокойной обстановке
Вести-Тула

Алексей Дюмин напомнил, что до выборов президента России остаются считанные дни

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О реализации в регионе комплексного плана противодействию терроризму сегодня шла речь на заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Тульской области. Провел его губернатор Алексей Дюмин. Был рассмотрен и вопрос обеспечения антитеррористической защищенности транспорта.

Кроме того, глава региона напомнил, что до выборов президента России остаются считанные дни. «Каждый житель Тульской области должен иметь возможность проголосовать в спокойной обстановке. Поэтому наша с вами первостепенная задача – обеспечить общественный порядок и безопасность граждан», - подчеркнул Алексей Дюмин.
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