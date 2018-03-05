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05.03.2018 17:20 В Туле начали поздравлять женщин Виталий Моторин





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Для них сегодня приготовлены цветы подарки и почетные грамоты, ведь участницы этого торжественного собрания – дамы, особо отличившиеся в общественной жизни города Тулы или своей профессиональной деятельности. Профессии у собравшихся в зале самые различные. Кто-то, например, посвятил себя медицине или работе с детьми-инвалидами.



«Я занимаюсь с детишками с различными диагнозами. Мне очень нравится служить им, потому что я вижу результаты работы, вижу, как дети меняются, меняется их настроение», - рассказала педагог дополнительного образования Тульского дома детского творчества Антонина Лукаш.



«Я считаю, что основная задача нашей молодёжной политики – вырастить молодёжь достойной сменой нашего поколения», - говорит начальник отдела организации досуга для детей и молодежи молодежного центра «Спектр» Ольга Бондаренко.



Вручал награды милым дамам глава администрации Тулы Евгений Авилов. «Конечно же, любви, солнечных, весенних дней. Вы своим трудом растите наш любимый славный город и делаете все, чтобы он был краше, лучше», - отметил он в поздравлении.



Это городское мероприятие стало отличным началом праздничной недели и своего рода напоминанием всем мужчинам - если вы еще не успели купить подарки своим дамам, стоит в самое ближайшее время этим заняться.



В здании Городского концертного зала Тулы сегодня много цветов и улыбок - там царит теплая весенняя атмосфера. Ведь именно здесь проходило главное городское мероприятие, приуроченное к Международному женскому дню. Его гости - это около ста представительниц прекрасной половины человечества.Для них сегодня приготовлены цветы подарки и почетные грамоты, ведь участницы этого торжественного собрания – дамы, особо отличившиеся в общественной жизни города Тулы или своей профессиональной деятельности. Профессии у собравшихся в зале самые различные. Кто-то, например, посвятил себя медицине или работе с детьми-инвалидами.«Я занимаюсь с детишками с различными диагнозами. Мне очень нравится служить им, потому что я вижу результаты работы, вижу, как дети меняются, меняется их настроение», - рассказала педагог дополнительного образования Тульского дома детского творчества Антонина Лукаш.«Я считаю, что основная задача нашей молодёжной политики – вырастить молодёжь достойной сменой нашего поколения», - говорит начальник отдела организации досуга для детей и молодежи молодежного центра «Спектр» Ольга Бондаренко.Вручал награды милым дамам глава администрации Тулы Евгений Авилов. «Конечно же, любви, солнечных, весенних дней. Вы своим трудом растите наш любимый славный город и делаете все, чтобы он был краше, лучше», - отметил он в поздравлении.Это городское мероприятие стало отличным началом праздничной недели и своего рода напоминанием всем мужчинам - если вы еще не успели купить подарки своим дамам, стоит в самое ближайшее время этим заняться.







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