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НОВОСТИ | Общество



05.03.2018 17:20 В Туле начали поздравлять женщин
Виталий Моторин

В Туле начали поздравлять женщин

| фото |
В здании Городского концертного зала Тулы сегодня много цветов и улыбок - там царит теплая весенняя атмосфера. Ведь именно здесь проходило главное городское мероприятие, приуроченное к Международному женскому дню. Его гости - это около ста представительниц прекрасной половины человечества.

Для них сегодня приготовлены цветы подарки и почетные грамоты, ведь участницы этого торжественного собрания – дамы, особо отличившиеся в общественной жизни города Тулы или своей профессиональной деятельности. Профессии у собравшихся в зале самые различные. Кто-то, например, посвятил себя медицине или работе с детьми-инвалидами.

«Я занимаюсь с детишками с различными диагнозами. Мне очень нравится служить им, потому что я вижу результаты работы, вижу, как дети меняются, меняется их настроение», - рассказала педагог дополнительного образования Тульского дома детского творчества Антонина Лукаш.

«Я считаю, что основная задача нашей молодёжной политики – вырастить молодёжь достойной сменой нашего поколения», - говорит начальник отдела организации досуга для детей и молодежи молодежного центра «Спектр» Ольга Бондаренко.

Вручал награды милым дамам глава администрации Тулы Евгений Авилов. «Конечно же, любви, солнечных, весенних дней. Вы своим трудом растите наш любимый славный город и делаете все, чтобы он был краше, лучше», - отметил он в поздравлении.

Это городское мероприятие стало отличным началом праздничной недели и своего рода напоминанием всем мужчинам - если вы еще не успели купить подарки своим дамам, стоит в самое ближайшее время этим заняться.
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