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05.03.2018 16:52 В Туле водитель на «Логане» сбил девочку на пешеходном переходе Вести-Тула





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В этот же день поздним вечером в Заокском районе на границе с Московской областью произошло массовое ДТП. Столкнулись шесть автотранспортных средств: «Газель» и «Киа Спектра», «Форд Фокус» и «Киа Спектра», а так же «Рено Лагуна» и «Мицубиси Паджеро». Пострадавших, к счастью, нет.



В Туле на пересечении улиц Кирова и Чапаева под колёса автомобиля «Рено Логан» попала 10-летняя девочка, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате ребёнок пострадал и был госпитализирован.В этот же день поздним вечером в Заокском районе на границе с Московской областью произошло массовое ДТП. Столкнулись шесть автотранспортных средств: «Газель» и «Киа Спектра», «Форд Фокус» и «Киа Спектра», а так же «Рено Лагуна» и «Мицубиси Паджеро». Пострадавших, к счастью, нет.

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