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05.03.2018 16:39 Снегопад не нарушил график движения поездов на МЖД Вести-Тула





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На линию выведено необходимое количество спецтехники, которая очищает железнодорожное полотно от снежных заносов. Она курсирует по специальному графику, не создавая помех движению поездов. Ночью на полигоне МЖД работало 45 единиц спецтехники, в том числе снегоуборочные, снегоочистительные и пневмообдувочные машины. Всего было очищено более 500 километров пути.



Снегопад, прошедший в столичном регионе, не повлиял на расписание поездов пригородного сообщения и дальнего следования. Поезда на полигоне Московской железной дороги отправляются в рейсы по графику.На линию выведено необходимое количество спецтехники, которая очищает железнодорожное полотно от снежных заносов. Она курсирует по специальному графику, не создавая помех движению поездов. Ночью на полигоне МЖД работало 45 единиц спецтехники, в том числе снегоуборочные, снегоочистительные и пневмообдувочные машины. Всего было очищено более 500 километров пути.

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