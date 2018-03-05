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05.03.2018 16:23 В Тульской области превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ Вести-Тула





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На прошедшей неделе образовательный процесс полностью приостановлен в одной школе, частично - в тринадцати классах восьми школ и двух группах двух детских садов. Врачи рекомендуют носить маски, по возможности избегать мест массового скопления людей, чаще мыть руки с мылом, а при первых признаках простуды немедленно обращаться за помощью медиков и не заниматься самолечением.



В Тульской области впервые за этот сезон превышен эпидпорог почти на 18%: зарегистрировано более 9200 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. На прошлой неделе лабораторно грипп подтвержден у 13 пациентов. В связи с превышением эпидпорога ограничен допуск посетителей в стационары, введено максимальное обслуживание больных на дому, особое внимание в образовательных и медицинских учреждениях отводится влажным уборкам с применением дезинфицирующих средств.На прошедшей неделе образовательный процесс полностью приостановлен в одной школе, частично - в тринадцати классах восьми школ и двух группах двух детских садов. Врачи рекомендуют носить маски, по возможности избегать мест массового скопления людей, чаще мыть руки с мылом, а при первых признаках простуды немедленно обращаться за помощью медиков и не заниматься самолечением.

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