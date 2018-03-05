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05.03.2018 14:39 «Арсенал» одержал победу в первом после зимней паузы матче Александр Конов





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Встреча, проходившая в непростых погодных условиях, получилось боевой и равной, без большого количества голевых моментов. Решающий выстрел «оружейники» нанесли в компенсированное арбитром время: Кирилл Комбаров сделал передачу на Дзюбу, Артём скинул мяч под удар Чаушичу, и Горан не промахнулся.



Гол вызвал бурю негодований со стороны команды гостей – перед началом голевой комбинации полузащитник «Ахмата» Олег Иванов всем своим видом показывал, что получил травму, однако мяч оставался в игре и свисток арбитра молчал.



В турнирной таблице «Арсенал» делит теперь 6-ое – 7-ое места с «Уфой». Кстати, именно в Уфе будет играть «Арсенал» в пятницу, но только не с местным футбольным клубом, а с пермским «Амкаром», у которого резервным заявлен именно уфимский стадион.





Футболисты «Арсенала» одержали победу в первом после зимней паузы матче чемпионата РФПЛ. В 21-ом туре на своём поле подопечные Миодрага Божовича выиграли 1:0 у грозненского «Ахмата».Встреча, проходившая в непростых погодных условиях, получилось боевой и равной, без большого количества голевых моментов. Решающий выстрел «оружейники» нанесли в компенсированное арбитром время: Кирилл Комбаров сделал передачу на Дзюбу, Артём скинул мяч под удар Чаушичу, и Горан не промахнулся.Гол вызвал бурю негодований со стороны команды гостей – перед началом голевой комбинации полузащитник «Ахмата» Олег Иванов всем своим видом показывал, что получил травму, однако мяч оставался в игре и свисток арбитра молчал.В турнирной таблице «Арсенал» делит теперь 6-ое – 7-ое места с «Уфой». Кстати, именно в Уфе будет играть «Арсенал» в пятницу, но только не с местным футбольным клубом, а с пермским «Амкаром», у которого резервным заявлен именно уфимский стадион.







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