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НОВОСТИ | Общество



05.03.2018 14:26 Большая часть тульских лифтов отслужила свой срок
"Вести-Тула"



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95% лифтов в тульских многоэтажках уже отслужили свой срок. На программу по их замене в этом году планируют направить 135 миллионов рублей: 70 млн. - из фонда капремонта, 30 млн. - из регионального бюджета, столько же из городской казны. Остальное - менее 4% от общей суммы расходов - соберут жители.

В предварительный список включены 52 дома и 160 находящихся в них лифтов, введенных в эксплуатацию с 1956 по 77 годы. Почти половину - 75 подъемных механизмов- заменят в этом году. В первую очередь, конечно, самые старые.

Но при условии, что взносы на капремонт перечисляются на счет регионального оператора, а собственниками принято решение по финансированию работ, и имеется акт обследования лифта. Срок - до 15-го марта. Многоквартирные дома, жители которых хотят участвовать в программе, но не попали в нее, будут включены в список 2019 года.
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