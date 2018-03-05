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05.03.2018 14:17 Туляки жалуются в ГЖИ на нарушение прав в сфере жилищного законодательства "Вести-Тула"





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«В 2017 было проведено 3911 таких проверок. 87 из них – совместно с органами прокуратуры. Было проверено 201 юридическое лицо. По итогам выдано 1359 предписаний с конкретными сроками устранения нарушений. 96% от общего количества выданных предписаний исполнены в полном объеме без нарушения сроков», - отметил Алексей Бирюлин.



Еще один важный момент, который был рассмотрен на заседании правительства Тульской области - это лицензирование управляющих компаний. И здесь сразу несколько нововведений. Например, лицензия управляющей компании выдается теперь на 5 лет, а если фирма обанкротилась, лицензию отзывают.



Более половины всех обращений в Государственную жилищную инспекцию - жалобы на нарушение прав в сфере жилищного законодательства. Так из 20 тысяч обращений недовольств такого рода - 11 тысяч. И, по словам начальника ГЖИ Алексея Бирюлина, основная реакция на обращения - это выездные внеплановые проверки.«В 2017 было проведено 3911 таких проверок. 87 из них – совместно с органами прокуратуры. Было проверено 201 юридическое лицо. По итогам выдано 1359 предписаний с конкретными сроками устранения нарушений. 96% от общего количества выданных предписаний исполнены в полном объеме без нарушения сроков», - отметил Алексей Бирюлин.Еще один важный момент, который был рассмотрен на заседании правительства Тульской области - это лицензирование управляющих компаний. И здесь сразу несколько нововведений. Например, лицензия управляющей компании выдается теперь на 5 лет, а если фирма обанкротилась, лицензию отзывают.











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