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05.03.2018 14:01 В Туле ликвидируют последствия сильного снегопада "Вести-Тула"





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Всего же за минувшую неделю было обследовано 419 придомовых территорий и выявлено 85 нарушений, среди которых нечищеные от снега, наледи и сосулек дворы. За подобные нарушения ответственность понесут управляющие компании.



По словам заместителя начальника управления по административно-техническому надзору Алины Кабировой, «…штраф за несвоевременную уборку для управляющих компаний может составить 100 тыс. рублей. За злостную и систематическую неуборку дворовых территорий – 300 тыс. рублей».



Снегом засыпало-замело тульские улицы. На борьбу со стихией вышла 101 единица техники и 156 человек. Об этом сегодня рассказали на городском оперативном совещании в администрации Тулы.Всего же за минувшую неделю было обследовано 419 придомовых территорий и выявлено 85 нарушений, среди которых нечищеные от снега, наледи и сосулек дворы. За подобные нарушения ответственность понесут управляющие компании.По словам заместителя начальника управления по административно-техническому надзору Алины Кабировой, «…штраф за несвоевременную уборку для управляющих компаний может составить 100 тыс. рублей. За злостную и систематическую неуборку дворовых территорий – 300 тыс. рублей».









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