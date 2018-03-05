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05.03.2018 13:44 Тульский цирк приглашает на «Тропик-шоу» Полина Ермолаева





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Юлиана, несомненно, изюминка программы, очень большая изюминка. Но она отнюдь не солирует - все выступление буквально пропитано духом экзотики, а значит четвероногими и вообще безногими артистами, которые если и не попрыгают через кольцо, то приведут одним своим видом зал в восторг.



Посмотреть точно будет на что - говорит художественный руководитель программы и добавляет - на это шоу показано приходить всей семьей - скучать никому не придется. «Экзотических животных сейчас в цирках России мало. Таких, например, как бегемоты и шимпанзе», - говорит художественный руководитель программы «Тропик-шоу» Тигран Акопян. А ещё, у всех зрителей в самом начале весны будет возможность переместиться на пару часов в жаркое лето!!!

Сегодня за кулисами очень тихо. Артисты приехали ночью, требуют времени на личные дела. Вальяжные красавцы верблюды высокомерно косятся на объектив телекамеры, дикобразы недовольно выставляют свои игольчатые спинки и только прима - бегемотиха Юля, доброжелательна неподобающе своим размерам.Юлиана, несомненно, изюминка программы, очень большая изюминка. Но она отнюдь не солирует - все выступление буквально пропитано духом экзотики, а значит четвероногими и вообще безногими артистами, которые если и не попрыгают через кольцо, то приведут одним своим видом зал в восторг.Посмотреть точно будет на что - говорит художественный руководитель программы и добавляет - на это шоу показано приходить всей семьей - скучать никому не придется. «Экзотических животных сейчас в цирках России мало. Таких, например, как бегемоты и шимпанзе», - говорит художественный руководитель программы «Тропик-шоу» Тигран Акопян. А ещё, у всех зрителей в самом начале весны будет возможность переместиться на пару часов в жаркое лето!!!











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