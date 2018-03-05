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05.03.2018 13:12 Накануне туляки вспоминали выдающегося оружейника Василия Грязева Олег Масальский





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С приходом Василия Грязева в создании пушечного вооружения началась новая эра, и это не преувеличение. Ведь производство послевоенных конструкции автоматических пушек требовало больших трудозатрат и времени. Грязеву удалось подойти к конструкции настолько гениально, что уже затем серийное производство вздохнуло с облегчением. «Он смог создать такую конструкцию, которая сохраняет работоспособность в различных условиях и попадает точно в цель», - говорит начальник производства АО «АК Туламашзавод» Вячеслав Арефьев.



Современники Василия Грязева признают, что хотя он и достиг больших высот в создании автоматического пушечного вооружения, его мечта детства - сконструировать пистолет. Так сложилось, что её он осуществил. А к созданию стрелкового вооружения Василий Петрович приложил руку уже будучи известным на весь мир конструктором.



В 1990-е Грязев стал идейным вдохновителем создания целого ряда вооружения для силовых ведомств. И здесь становясь за кульман ставил только самые высокие цели. Как рассказал начальник отдела ЦКИБ СОО Юрий Амелин, «…практически в любом созданном Грязевым образце есть своя изюминка. То есть он изначально ставил высокую планку. Он не занимался копированием уже существующих образцов оружия».



Гениальный человек гениален во всем! Это про Василия Грязева. Ведь его разработки вооружения опередили время и в том числе они позволили нашей стране расставить приоритеты на международной арене.





Автоматические пушки, которые были разработаны Василием Петровичем Грязевым и приняты в серийное производство, по сей день не имеют аналогов в мире, Ими комплектуются современная бронетанковая техника, морские комплексы и системы ПВО. Так, например, на знаменитом «Панцире» стоят пушки придуманные именно Грязевым. Некоторые модели поражают своей мощью.С приходом Василия Грязева в создании пушечного вооружения началась новая эра, и это не преувеличение. Ведь производство послевоенных конструкции автоматических пушек требовало больших трудозатрат и времени. Грязеву удалось подойти к конструкции настолько гениально, что уже затем серийное производство вздохнуло с облегчением. «Он смог создать такую конструкцию, которая сохраняет работоспособность в различных условиях и попадает точно в цель», - говорит начальник производства АО «АК Туламашзавод» Вячеслав Арефьев.Современники Василия Грязева признают, что хотя он и достиг больших высот в создании автоматического пушечного вооружения, его мечта детства - сконструировать пистолет. Так сложилось, что её он осуществил. А к созданию стрелкового вооружения Василий Петрович приложил руку уже будучи известным на весь мир конструктором.В 1990-е Грязев стал идейным вдохновителем создания целого ряда вооружения для силовых ведомств. И здесь становясь за кульман ставил только самые высокие цели. Как рассказал начальник отдела ЦКИБ СОО Юрий Амелин, «…практически в любом созданном Грязевым образце есть своя изюминка. То есть он изначально ставил высокую планку. Он не занимался копированием уже существующих образцов оружия».Гениальный человек гениален во всем! Это про Василия Грязева. Ведь его разработки вооружения опередили время и в том числе они позволили нашей стране расставить приоритеты на международной арене.







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