НОВОСТИ | Общество







02.03.2018 19:26 Борис Играев: думаю, что в следующем году будет открыта магистратура Анастасия Октябрьская





| фото |



Сегодня на кафедре, созданной им почти десять лет назад, Борис Играев в ответе за самую фундаментальную дисциплину. Он читает курс лекций по истории отечественной и зарубежной журналистики. Набираемся смелости и врываемся без предупреждения на пару. Со стуком конечно. На вопрос о том, что сейчас проходите, Борис Играев отвечает: «Типология советской прессы первых лет советской власти. Очень интересная тема». Как и все остальные. Потому что заведующий кафедрой лекции не читает, а рассказывает. Да ещё и сдабривает сухие исторические факты живыми и яркими историями из личной жизни. Ведь за 40 лет журналистской практики ему есть, чем поделиться.



«Он так хорошо вкрапляет разные истории, что они замечательно запоминаются вместе с каким-то научным материалом. Он нас всё равно считает за детей, мы все его дети», - говорят студенты. И таких «детей» в большую журналистику Борис Играев выпустил уже немало. Причём не только из стен своей кафедры. Многих действующих журналистов он воспитал задолго до её создания. Да что там, даже тульские «Вести» прошли школу Играева. «Борис Играев для меня, конечно, не только друг, но и учитель. Причем, учитель не только мой, но и не одного поколения журналистов», - признается директор Тульского филиала ВГТРК Сергей Белов.



В газете «Молодой Коммунар» Борис Играев прошёл путь от рядового корреспондента до главного редактора. При нём впервые в стране был освоен офсетный способ печати, в области стали издаваться приложения к газетам, осваивались альтернативные способы распространения периодики. Он же первый задумался и о том, что в Туле пора воспитывать журналистов с профильным образованием.



«Что касается развития кафедры, то документы подготовлены. Думаю, что в следующем году при ней будет открыта магистратура. И если доживём до хороших времён, то, может быть, будет открыта и аспирантура», - рассказывает председатель Союза журналистов Тульской области, заведующий кафедрой журналистики ТулГУ Борис Играев.



Если бы тульской журналистике можно было бы дать имя, то вполне вероятно, она носила бы имя Бориса Играева. Так неразрывно он связан со всеми СМИ и вхож в каждую редакцию.





Я сейчас стою под окнами той аудитории, где идёт лекция, которую нельзя проспать и не дай бог пропустить. Потому что ведёт её заведующий кафедрой журналистики Борис Анатольевич Играев.Сегодня на кафедре, созданной им почти десять лет назад, Борис Играев в ответе за самую фундаментальную дисциплину. Он читает курс лекций по истории отечественной и зарубежной журналистики. Набираемся смелости и врываемся без предупреждения на пару. Со стуком конечно. На вопрос о том, что сейчас проходите, Борис Играев отвечает: «Типология советской прессы первых лет советской власти. Очень интересная тема». Как и все остальные. Потому что заведующий кафедрой лекции не читает, а рассказывает. Да ещё и сдабривает сухие исторические факты живыми и яркими историями из личной жизни. Ведь за 40 лет журналистской практики ему есть, чем поделиться.«Он так хорошо вкрапляет разные истории, что они замечательно запоминаются вместе с каким-то научным материалом. Он нас всё равно считает за детей, мы все его дети», - говорят студенты. И таких «детей» в большую журналистику Борис Играев выпустил уже немало. Причём не только из стен своей кафедры. Многих действующих журналистов он воспитал задолго до её создания. Да что там, даже тульские «Вести» прошли школу Играева. «Борис Играев для меня, конечно, не только друг, но и учитель. Причем, учитель не только мой, но и не одного поколения журналистов», - признается директор Тульского филиала ВГТРК Сергей Белов.В газете «Молодой Коммунар» Борис Играев прошёл путь от рядового корреспондента до главного редактора. При нём впервые в стране был освоен офсетный способ печати, в области стали издаваться приложения к газетам, осваивались альтернативные способы распространения периодики. Он же первый задумался и о том, что в Туле пора воспитывать журналистов с профильным образованием.«Что касается развития кафедры, то документы подготовлены. Думаю, что в следующем году при ней будет открыта магистратура. И если доживём до хороших времён, то, может быть, будет открыта и аспирантура», - рассказывает председатель Союза журналистов Тульской области, заведующий кафедрой журналистики ТулГУ Борис Играев.Если бы тульской журналистике можно было бы дать имя, то вполне вероятно, она носила бы имя Бориса Играева. Так неразрывно он связан со всеми СМИ и вхож в каждую редакцию.









Читать @gtrktula

















