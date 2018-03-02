НОВОСТИ | Общество







02.03.2018 19:03 В Заокском районе продали многоквартирный дом вместе с людьми Алексей Еремин





| фото |



Несколько лет назад Татьяна Адаменко с мужем решили узаконить свой гараж, который был построен недалеко от их дома много лет назад, а точнее землю под ним. Какого же было удивление супругов, когда они узнали, что их дома вообще не существует. Многоэтажка нигде не числится. Люди стали обивать пороги, чтобы их, наконец, отыскали на кадастровой карте Заокского района.



Практически все жители проданного дома, бывшие работники базы отдыха «Металлург», на территории которой и находится многоэтажка. «Не знаю, как так случилось. Но факт остается фактом. Оказалось, что нас продали», - говорит жительница домаИрина Томилова.



В 2015 году вся территория санатория вместе с участком под жилым домом была продана районной администрацией заводу «Тулачермет». Земельный участок, на котором расположен 24-квартирный жилой дом, не был выведен и вошёл в состав проданного имущества. Получив целую кипу бумаг, но так и не одного внятного ответа - люди обратились к главе региона. Алексей Дюмин потребовал, «…учесть все пожелания жителей и сделать все для того, чтобы земля, на которой проживают жители, осталась на балансе муниципального образования.



Ситуация осложняется тем, что земельный участок, на котором расположена база отдыха, относится к категории земель особо охраняемых территорий и объектов. Чтобы решить проблему, необходимо внести изменения в генеральный план муниципального образования Страховское. Алексей Дюмин поручил главе района встретиться с жителями и рассказать им о дальнейших планах администрации.



В назначенное время и в назначенный час у дома собрались все, все кроме представителей администрации. Стали ждать. Местные жители решили напоить журналистов чаем. Впрочем, чаепитие продлилось не долго. Глава администрации после переговоров с руководством «Тулачермета» рассказал жителям о том, схема границ земельного участка под домом сформирована. Да и предприятие, в свою очередь, готово отмежевать участок и передать его муниципальному образованию.



После того как будут решены все спорные вопросы, а также учтены замечания и пожелания жителей начнётся благоустройство территории и, собственно говоря, её оформление по закону.





Как в санатории. Казалось бы не жизнь, а сказка. Но вот только местные жители не пришли в восторг, когда узнали, что их дом, а точнее земля, на которой он находится, пошла с молотка.Несколько лет назад Татьяна Адаменко с мужем решили узаконить свой гараж, который был построен недалеко от их дома много лет назад, а точнее землю под ним. Какого же было удивление супругов, когда они узнали, что их дома вообще не существует. Многоэтажка нигде не числится. Люди стали обивать пороги, чтобы их, наконец, отыскали на кадастровой карте Заокского района.Практически все жители проданного дома, бывшие работники базы отдыха «Металлург», на территории которой и находится многоэтажка. «Не знаю, как так случилось. Но факт остается фактом. Оказалось, что нас продали», - говорит жительница домаИрина Томилова.В 2015 году вся территория санатория вместе с участком под жилым домом была продана районной администрацией заводу «Тулачермет». Земельный участок, на котором расположен 24-квартирный жилой дом, не был выведен и вошёл в состав проданного имущества. Получив целую кипу бумаг, но так и не одного внятного ответа - люди обратились к главе региона. Алексей Дюмин потребовал, «…учесть все пожелания жителей и сделать все для того, чтобы земля, на которой проживают жители, осталась на балансе муниципального образования.Ситуация осложняется тем, что земельный участок, на котором расположена база отдыха, относится к категории земель особо охраняемых территорий и объектов. Чтобы решить проблему, необходимо внести изменения в генеральный план муниципального образования Страховское. Алексей Дюмин поручил главе района встретиться с жителями и рассказать им о дальнейших планах администрации.В назначенное время и в назначенный час у дома собрались все, все кроме представителей администрации. Стали ждать. Местные жители решили напоить журналистов чаем. Впрочем, чаепитие продлилось не долго. Глава администрации после переговоров с руководством «Тулачермета» рассказал жителям о том, схема границ земельного участка под домом сформирована. Да и предприятие, в свою очередь, готово отмежевать участок и передать его муниципальному образованию.После того как будут решены все спорные вопросы, а также учтены замечания и пожелания жителей начнётся благоустройство территории и, собственно говоря, её оформление по закону.











Читать @gtrktula

















