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02.03.2018 18:45 Тульскую область презентовали в МИДе Виталий Моторин





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«Толстого ставят во всем мире. К нам подходили дипломаты из других стран, и говорили, что у них тоже переводят великого русского писателя», - говорит директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина Толстая.



Эти слова посла Аргентины вряд ли нуждаются в переводе. Толстой действительно известен и любим во всем мире. И именно его творчество здесь словно отправная точка для презентации культурного и делового потенциала Тульской области.



Главный вопрос который встречал иностранных послов в доме приемов МИДа: где же живет российская изобретательность. Ответ, разумеется, находился здесь же - это, конечно же, Тула. Мастерская России уже не первый год занимает 4-ое место в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов страны.



Пряники самовары и оружие, Сергей Лавров назовет визитной карточкой Тулы. Но в своей вступительной речи, для послов из семи десятков государств, расскажет о регионе еще очень многое. «Тульская область прочно утвердилась в числе наиболее динамичных регионов России. Цифры говорят сами за себя. Например в прошлом году, темпы роста промышленного производства превысили средний показатель по стране. Учитывая что завтра возобновляется чемпионат России по футболу, мы все знаем какое место занимает Тульский «Арсенал». Он реально борется за выход в Еврокубки. То есть и футбол станет международным вкладом Тульской области в продвижение наших достижений», - отметил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.



127 миллиардов рублей - такова сумма инвестиций в Тульскую область за прошлый год. Инвесторы любят точные цифры, и речь главы нашего региона Алексея Дюмина ими изобиловала. «По нашим прогнозам в ближайшие пять лет экономика региона будет расти темпами до пяти с половиной процентов в год. Созданные условия для ведения бизнеса уже оценили партнеры из более чем двухсот иностранных компаний, которые успешно трудятся на территории нашего региона», - подчеркнул губернатор Тульской области Алексей Дюмин.



Впрочем, кроме информации, о Туле, у иностранцев остались еще и эмоции. «У Тульской области очень большое сердце. И суть региона делиться этим сердцем с другими», - говорит посол Аргентинской республики в Российской Федерации Рикардо Лагорио. Равнодушными в этот день в Доме приемов точно не остался никто.





О том, что на дворе век не XIX а XXI, напоминали разве что камеры операторов. Интерес к этому действу и вправду велик. Интерьер в прошлом дворянского гнезда семьи мецената Савы Морозова, а ныне дома приемов МИДа, пожалуй, идеальная декорация для постановки Анны Карениной. Отрывок романа для презентации фестиваля Толстой Weekend иностранным послам, перевели на английский.«Толстого ставят во всем мире. К нам подходили дипломаты из других стран, и говорили, что у них тоже переводят великого русского писателя», - говорит директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина Толстая.Эти слова посла Аргентины вряд ли нуждаются в переводе. Толстой действительно известен и любим во всем мире. И именно его творчество здесь словно отправная точка для презентации культурного и делового потенциала Тульской области.Главный вопрос который встречал иностранных послов в доме приемов МИДа: где же живет российская изобретательность. Ответ, разумеется, находился здесь же - это, конечно же, Тула. Мастерская России уже не первый год занимает 4-ое место в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов страны.Пряники самовары и оружие, Сергей Лавров назовет визитной карточкой Тулы. Но в своей вступительной речи, для послов из семи десятков государств, расскажет о регионе еще очень многое. «Тульская область прочно утвердилась в числе наиболее динамичных регионов России. Цифры говорят сами за себя. Например в прошлом году, темпы роста промышленного производства превысили средний показатель по стране. Учитывая что завтра возобновляется чемпионат России по футболу, мы все знаем какое место занимает Тульский «Арсенал». Он реально борется за выход в Еврокубки. То есть и футбол станет международным вкладом Тульской области в продвижение наших достижений», - отметил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.127 миллиардов рублей - такова сумма инвестиций в Тульскую область за прошлый год. Инвесторы любят точные цифры, и речь главы нашего региона Алексея Дюмина ими изобиловала. «По нашим прогнозам в ближайшие пять лет экономика региона будет расти темпами до пяти с половиной процентов в год. Созданные условия для ведения бизнеса уже оценили партнеры из более чем двухсот иностранных компаний, которые успешно трудятся на территории нашего региона», - подчеркнул губернатор Тульской области Алексей Дюмин.Впрочем, кроме информации, о Туле, у иностранцев остались еще и эмоции. «У Тульской области очень большое сердце. И суть региона делиться этим сердцем с другими», - говорит посол Аргентинской республики в Российской Федерации Рикардо Лагорио. Равнодушными в этот день в Доме приемов точно не остался никто.









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