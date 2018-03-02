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02.03.2018 17:09 Тульские танцоры успешно выступили на Кубке России "Вести-Тула"





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Юные танцоры заняли 1 место в номинациях джаз и народно-стилизованный танец и 2-е место в модерне. В конкурсе приняли участие более трех с половиной тысяч танцоров из тринадцати регионов России.



«Это долгожданная победа. Дети счастливы. Теперь они мечтают поехать чемпионат мира», - говорит руководитель танцевального коллектива «Экспромт» Оксана Синетар.



Высшие награды завоевал тульский танцевальный коллектив «Экспромт» на Кубке России по современным танцевальным стилям и направлениям, прошедшем в Орле.Юные танцоры заняли 1 место в номинациях джаз и народно-стилизованный танец и 2-е место в модерне. В конкурсе приняли участие более трех с половиной тысяч танцоров из тринадцати регионов России.«Это долгожданная победа. Дети счастливы. Теперь они мечтают поехать чемпионат мира», - говорит руководитель танцевального коллектива «Экспромт» Оксана Синетар.











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