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НОВОСТИ | Общество



02.03.2018 16:54 Олег Жилкин: если сравнивать результаты, то это небо и земля
"Вести-Тула"



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В Туле продолжается областной этап зимнего Фестиваля возрождённого комплекса ГТО. Школьники из 20 муниципальных образований уже завершили испытания, а в предстоящие выходные свои спортивные навыки продемонстрируют взрослые. Нынешний зимний Фестиваль - третий по счёту, и он уже побил рекорд по количеству участников.

Как рассказал заместитель директора МАУ «Спортивные объекты», руководитель Центра ГТО в Туле Олег Жилкин, «…школьники выступали более чем достойно. Приятно удивили ребята из Черни и Киреевска. Традиционно сильные команды из Тулы, Суворова, Щёкина. Если сравнивать результаты этого года с прежними, то это небо и земля. Более 90% участников в испытании «стрельба» показали результат достойный золотого знака. Что касается взрослого фестиваля, то он стартует в выходные дни. В субботу пройдут испытания по силовым видам, стрельбе, прыжкам, плаванию. В воскресенье состоится гонка в Щегловской засеке».
















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