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02.03.2018 16:28 Похоронный бизнес в Туле хотят сделать прозрачным Мария Кузнецова





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Во время инвентаризации оцифровывают все архивы, фотографируют каждое захоронение, записывают его номер и координаты. все данные открыты и постоянно обновляются. На специальном сайте родственники могут найти захоронение по фамилии. В Туле такого нет. Как рассказал директор МКУ МО «Комбинат специализированного обслуживания населения» города Тулы Руслан Милованов, «…инвентаризация проводилась на Всехствятком кладбище. Но это опять-таки на бумажном носителе».



Инвентаризация займет четыре месяца. Стоимость, которую предлагают магнитогорцы - 35 тысяч рублей за гектар, или 16-17 миллионов рублей за все тульские кладбища. «Все правила игры будут ясны. – Говорит директор МП «Комбинат похоронно-ритуальных услуг г. Магнитогорска» Евгений Могулевцев. – Также станет понятно, кто не платит налоги. Это будут самый прозрачный бизнес в Туле».



Когда начнется инвентаризация кладбищ в Туле и чьими силами - гостей с Урала или другой организацией - пока неясно. Это будет решать администрация города.

В Большой Туле - 74 кладбища, сотни тысячи могил - а учет на бумаге. Электронных архивов нет. Сколько неучтенных, бесхозяйных могил - никто не знает. Комбинат спецобслуживания, чтобы решить проблему, собирает опыт регионов. На конференции было холодно в зале, но горячо во время дискуссии. Муниципальное предприятие из Магнитогорска рассказало о своем ноу-хау - системе инвентаризации. Сейчас южноуральцы предлагают свои услуги другим городам.Во время инвентаризации оцифровывают все архивы, фотографируют каждое захоронение, записывают его номер и координаты. все данные открыты и постоянно обновляются. На специальном сайте родственники могут найти захоронение по фамилии. В Туле такого нет. Как рассказал директор МКУ МО «Комбинат специализированного обслуживания населения» города Тулы Руслан Милованов, «…инвентаризация проводилась на Всехствятком кладбище. Но это опять-таки на бумажном носителе».Инвентаризация займет четыре месяца. Стоимость, которую предлагают магнитогорцы - 35 тысяч рублей за гектар, или 16-17 миллионов рублей за все тульские кладбища. «Все правила игры будут ясны. – Говорит директор МП «Комбинат похоронно-ритуальных услуг г. Магнитогорска» Евгений Могулевцев. – Также станет понятно, кто не платит налоги. Это будут самый прозрачный бизнес в Туле».Когда начнется инвентаризация кладбищ в Туле и чьими силами - гостей с Урала или другой организацией - пока неясно. Это будет решать администрация города.









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