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02.03.2018 16:02 Две пожилые женщины спасены от огня молодыми туляками
София Гафарова



| фото |
«Мы заметили искрящуюся проводку, дым и огонь. Когда подошли, то увидели бабушку в форточке. Мы разбили стекло и помогли ей выбраться наружу», - рассказывает туляк Барасвий Чегадуев.

То, что ребята оказались в нужное время и в нужном месте, стало спасением для двух старушек, живущих в старом деревянном доме на улице Оборонной в Туле. Парни первыми заметили возгорание из-под крыши и не только вызвали пожарную службу, но и сами бросились на помощь пострадавшим. Одна даже впала в шоковое состояние и смогла вспомнить только свое имя.

Героями оказались ребята из спасательного центра МЧС Тульской области, которые просто приехали на очередной медосмотр Тулу. И все бы прошло незаметно, если бы не испорченные грязью и водой документы, которые потом пришлось предоставить в госпитале. После чего поступок ребят придали огласке. Хотя сами герои себя таковыми не считают, для них это обычное дело. «Самое сложное были сломать оконные створки. Раньше их на совесть делали», рассказывает Родион Муллахметов.

Родион сознательно пошел в спасатели. Закончив академию, теперь трудится в спасательном центре региона. Барасвий остался там после срочной службы, желая продолжить начатое. Но в этой истории есть еще один герой, который оказался неизвестным. Он помогал ребятам в первые минуты до приезда пожарных.

И здесь неважно по призванию или по долгу профессии действовали парни. Здесь важно то, что делали они это из личного чувства совести и понимания, что это правильно.













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