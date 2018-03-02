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НОВОСТИ | Общество



02.03.2018 15:26 Театр «Мюсли» превратил «Над пропастью во ржи» в сценическую фантазию
София Гафарова

Театр «Мюсли» превратил «Над пропастью во ржи» в сценическую фантазию

| фото |
Театр теней, танцевальные композиции, современная поэзия и искренние разговоры. Все переплелось в этой постановке, где монолог героя культовой книги Сэлинджера превратился целый многоликий спектакль.

Название «Над пропастью во ржи» и историю героя режиссер театра-студии «Мюсли» Людмила Кацеро решила сохранить, но вот подростковые размышления додумала и осовременила. Так, со сцены звучат стихи Златы Гурьяшкиной, которая играет одну из ролей в постановке.

Тема школьной травли и самоубийств, первого сексуального опыта и последующих переживаний, конфликта с родителями и отвержения жизненных правил - обо всем том, что порой боятся сказать подростки и признать взрослые, дети доносят со сцены. От дерзости до искренности, что даже понятно и без слов.

Главного героя Холдена Колфилда играет 18-летний Родион Подшибякин. Признается, что это его первая серьезная работа. Труднее всего давались сцены эмоциональных срывов, когда подросток не мог принять решение. «Я в реальной жизни не быть похожим на Холдена, он слишком запутанный, неопределившийся», - говорит Родион.

По мнению режиссера, эта постановка несет воспитательный момент. По крайней мере, все ребята прочитали книгу, и не раз, а потом с головой окунулись в творческий процесс. Попутно понимая для себя, что такое хорошо, а что плохо. Такой же реакции ждут и от зрителя.

«Та эмоция, которую хотелось бы разбудить, - услышать друг друга. Особенно это касается разных поколений, так как у нас на сцене представлены дети, подростки и взрослый мир», - рассказала режиссёр театра-студии «Мюсли» Людмила Кацеро.

Что дальше? Замахнуться на мировую детскую литературу и раскрыть мир 10-летних.
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