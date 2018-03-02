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02.03.2018 15:26 Бывший тульский чиновник признан виновным в мошенничестве "Вести-Тула"





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Всего он получил почти 2 миллиона рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. В апреле 2017 года при очередном получении денежных средств мужчина был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ России. Приговором суда Александру Душакову назначено наказание в виде лишения свободы сроком четыре года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.





Бывший заместитель председателя комитета Тульской области по развитию туризма признан виновным в мошенничестве. Установлено, что с августа 2015 года Александр Душаков, ежемесячно получал от двух предпринимателей от 100 до 120 тысяч рублей, якобы, на нужды администрации Щёкинского района. В свою очередь, чиновник обещал коммерсантам не препятствовать их предпринимательской деятельности.Всего он получил почти 2 миллиона рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. В апреле 2017 года при очередном получении денежных средств мужчина был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ России. Приговором суда Александру Душакову назначено наказание в виде лишения свободы сроком четыре года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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