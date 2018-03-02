НОВОСТИ | Общество







02.03.2018 15:08 Более 500 журналистов приняли участие в медиафоруме в Калининграде Вести-Тула





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«Для Калининграда важно встретить людей со всех уголков страны, – рассказал директор Калининградского филиала ВГТРК Николай Долгачёв. - Мы чисто географически оторваны от материка, как мы называем, и немногие калининградцы знают об уголках России. То, что приехали ребята из Тулы, из Дагестана, с Дальнего Востока – это возможность для нас потрогать, поговорить со всей Россией. Здесь формируется чувство медиасообщества».



Сегодня в Калининграде завершает свою работу пятый Медиафорум независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость». Более 500 человек принимают в нем участие. В течение трех дней форума здесь проходили различные дискуссии, обмен опытом и обсуждения работ печатных изданий, радио- и телесюжетов журналистов, прибывших практически со всей страны. В этом году форум из Санкт-Петербурга перебрался в самый западный российский регион.«Для Калининграда важно встретить людей со всех уголков страны, – рассказал директор Калининградского филиала ВГТРК Николай Долгачёв. - Мы чисто географически оторваны от материка, как мы называем, и немногие калининградцы знают об уголках России. То, что приехали ребята из Тулы, из Дагестана, с Дальнего Востока – это возможность для нас потрогать, поговорить со всей Россией. Здесь формируется чувство медиасообщества».







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