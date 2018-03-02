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02.03.2018 14:42 Тульские школьники награждены за спасение потерявшихся детей
Полина Ермолаева

Тульские школьники награждены за спасение потерявшихся детей

| фото |
Обыкновенные мальчишки, которых не выделишь из толпы – говорят преподаватели. Так и есть, сорванцы – перед камерой дурачатся, но первое впечатление зачастую обманчиво.

Когда в марте прошлого года перед школьной дискотекой объявили тревогу, новость о пропавших детях в считанные секунды мобилизовала ребят, и они, хорошо зная округу, отправились на поиски малышей.

Директор Центра образования №26 Жанна Матвеева рассказала: «У всех был шок. Когда я получила звонок, то уже в течение 15 минут со всех наших трех школ были собраны добровольцы».

Никаким подвигом мальчишки этот случай не считают, но медали, тем более из рук губернатора области, они приняли достойно. И даже согласились под этот повод надеть пиджаки.

Произошедшее сделало их серьезнее, утверждают преподаватели. Конечно же, по своему возрасту непоседливы, но они уже показали – в случае беды, на этих юных мужчин можно положиться.













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