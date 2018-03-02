НОВОСТИ | Общество







02.03.2018 14:42 Тульские школьники награждены за спасение потерявшихся детей Полина Ермолаева





| фото |



Когда в марте прошлого года перед школьной дискотекой объявили тревогу, новость о пропавших детях в считанные секунды мобилизовала ребят, и они, хорошо зная округу, отправились на поиски малышей.



Директор Центра образования №26 Жанна Матвеева рассказала: «У всех был шок. Когда я получила звонок, то уже в течение 15 минут со всех наших трех школ были собраны добровольцы».



Никаким подвигом мальчишки этот случай не считают, но медали, тем более из рук губернатора области, они приняли достойно. И даже согласились под этот повод надеть пиджаки.



Произошедшее сделало их серьезнее, утверждают преподаватели. Конечно же, по своему возрасту непоседливы, но они уже показали – в случае беды, на этих юных мужчин можно положиться.



Обыкновенные мальчишки, которых не выделишь из толпы – говорят преподаватели. Так и есть, сорванцы – перед камерой дурачатся, но первое впечатление зачастую обманчиво.Когда в марте прошлого года перед школьной дискотекой объявили тревогу, новость о пропавших детях в считанные секунды мобилизовала ребят, и они, хорошо зная округу, отправились на поиски малышей.Директор Центра образования №26 Жанна Матвеева рассказала: «У всех был шок. Когда я получила звонок, то уже в течение 15 минут со всех наших трех школ были собраны добровольцы».Никаким подвигом мальчишки этот случай не считают, но медали, тем более из рук губернатора области, они приняли достойно. И даже согласились под этот повод надеть пиджаки.Произошедшее сделало их серьезнее, утверждают преподаватели. Конечно же, по своему возрасту непоседливы, но они уже показали – в случае беды, на этих юных мужчин можно положиться.





Читать @gtrktula

















