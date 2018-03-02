Тульская набережная:
Проект-адреналин
Неизбежное:
Капремонт дорожает
Отцы и дети:
Отравление метанолом
Щелкунчик:
XVIII телеконкурс


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



02.03.2018 14:23 Где туляков учат навыкам гражданской обороны?
Надежда Долгих

Это класс Учебно-методического центра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций

| фото |
Это класс Учебно-методического центра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, в котором учат оказывать первую помощь. В числе навыков: искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, методы остановки кровотечений и экстренной эвакуации.

Умение оказать первую помощь необходимо любому человеку - в экстренной ситуации это поможет спасти жизнь. В первую очередь, здесь обучаются сотрудники МЧС, преподаватели и работники предприятий.

Руководитель Учебно-методического центра по ГО и ЧС Тульской области Владимир Рябикин рассказал, что «у нас реализуется весь спектр программ по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Обучаются практически все категории, начиная от глав администраций, председателей КЧС, руководители нештатных аварийно-спасательных формирований».

В год около 7000 человек. День гражданской обороны 1 марта отмечается всеми, кто имеет отношение к защите населения. Это и врачи, и военные, и коммунальщики, но главное - спасательные службы. Праздник был учрежден 25 лет назад, и, также как и всё в их профессии, служит во благо граждан - приобщает к культуре безопасности.

«Основной задачей гражданской обороны является подготовка населения. 2018 год объявлен министерством по предупреждению и ликвидации ЧС Годом культуры безопасности жизнедеятельности», - сообщил заместитель начальника Управления гражданской защиты Главного управления МЧС России по Тульской области Вячеслав Лапик.

Готовность к чрезвычайной ситуации подарит драгоценные минуты до приезда спасателей. А уж сотрудники МЧС, будьте спокойны, справятся со своей задачей.
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Текст нового уха
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .