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02.03.2018 14:23 Где туляков учат навыкам гражданской обороны? Надежда Долгих





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Умение оказать первую помощь необходимо любому человеку - в экстренной ситуации это поможет спасти жизнь. В первую очередь, здесь обучаются сотрудники МЧС, преподаватели и работники предприятий.



Руководитель Учебно-методического центра по ГО и ЧС Тульской области Владимир Рябикин рассказал, что «у нас реализуется весь спектр программ по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Обучаются практически все категории, начиная от глав администраций, председателей КЧС, руководители нештатных аварийно-спасательных формирований».



В год около 7000 человек. День гражданской обороны 1 марта отмечается всеми, кто имеет отношение к защите населения. Это и врачи, и военные, и коммунальщики, но главное - спасательные службы. Праздник был учрежден 25 лет назад, и, также как и всё в их профессии, служит во благо граждан - приобщает к культуре безопасности.



«Основной задачей гражданской обороны является подготовка населения. 2018 год объявлен министерством по предупреждению и ликвидации ЧС Годом культуры безопасности жизнедеятельности», - сообщил заместитель начальника Управления гражданской защиты Главного управления МЧС России по Тульской области Вячеслав Лапик.



Готовность к чрезвычайной ситуации подарит драгоценные минуты до приезда спасателей. А уж сотрудники МЧС, будьте спокойны, справятся со своей задачей.



Это класс Учебно-методического центра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, в котором учат оказывать первую помощь. В числе навыков: искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, методы остановки кровотечений и экстренной эвакуации.Умение оказать первую помощь необходимо любому человеку - в экстренной ситуации это поможет спасти жизнь. В первую очередь, здесь обучаются сотрудники МЧС, преподаватели и работники предприятий.Руководитель Учебно-методического центра по ГО и ЧС Тульской области Владимир Рябикин рассказал, что «у нас реализуется весь спектр программ по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Обучаются практически все категории, начиная от глав администраций, председателей КЧС, руководители нештатных аварийно-спасательных формирований».В год около 7000 человек. День гражданской обороны 1 марта отмечается всеми, кто имеет отношение к защите населения. Это и врачи, и военные, и коммунальщики, но главное - спасательные службы. Праздник был учрежден 25 лет назад, и, также как и всё в их профессии, служит во благо граждан - приобщает к культуре безопасности.«Основной задачей гражданской обороны является подготовка населения. 2018 год объявлен министерством по предупреждению и ликвидации ЧС Годом культуры безопасности жизнедеятельности», - сообщил заместитель начальника Управления гражданской защиты Главного управления МЧС России по Тульской области Вячеслав Лапик.Готовность к чрезвычайной ситуации подарит драгоценные минуты до приезда спасателей. А уж сотрудники МЧС, будьте спокойны, справятся со своей задачей.







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