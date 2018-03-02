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|02.03.2018 11:04 В Тульской области дети получат путёвки в санатории
|Вести-Тула
В Тульской области начался прием заявлений на получение путевок для детей от 7 до 15 лет в санатории нашего региона и Краснодарского края. Они выделяются бесплатно и в порядке очередности детям (без сопровождения взрослых), постоянно проживающим на территории Тульской области.
За счет родительских средств оплачиваются только расходы по доставке организованных групп детей к месту отдыха и обратно. Подать соответствующее заявление можно лично, обратившись по месту регистрации ребенка в структуру, ответственную за проведение детской оздоровительной кампании в местном муниципальном образовании, или же с помощью портала «Госуслуги71» через автоматизированную информационную систему «Отдых и оздоровление детей».
Как рассказала заместитель директора департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области Наталья Хохлова, «преимущество в том, что на портале государственных услуг родитель может отслеживать продвижение заявления. Сегодня мы готовы предоставить путевки в санаторные учреждения по профилям заболеваний ребёнка».
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